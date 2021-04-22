Dönerin haritası çıkarılıyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara hız verdi.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara hız verdi. Türkiye genelinde tüm döner üretim ve satış noktaları kayıt altına alınacak.

UDOFED'in önderliğinde sahipsizlikten kurtarılarak sektör olması yolunda önemli adımların atıldığı geleneksel dönerin itibar ve ekonomik güç kazanması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde bölge, il ve ilçe bazlı hazırlanacak harita ile kayıt dışı üretimin önüne geçilecek, döner sektörü kayıt altına alınacak.

Bu proje ile dönerin sanayileşmesi konusunda çok büyük bir adım atılacağını ifade eden UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Kazanan Türkiye olacak" dedi.

Genel Başkan Mercan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı :

"UDOFED'in kurulduğu günden bu güne mücadelemiz geleneksel dönerimize önce ülkemizde sonra dünyada sahip çıkmaktı. Devletimizin desteğiyle Bakanlıklarımızın yol göstermesiyle "Döner Türkiye'dir. Döner Türkiye'nindir" diyerek dönere sahip çıktık ve hak ettiği itibarı sağladık.

Döner sektöründeki başı bozukluğu yine bakanlıklarımız ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bir bir ortadan kaldırıyoruz. Dönerin tanımından kayıt altına alınmasına, sektör çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden sektörün denetlenmesine kadar birçok konuda federasyonumuzun imzası bulunuyor.

"81 ilimizde temsilcilerimiz sahaya indi"

Yılda yaklaşık 540 bin ton dönerin tüketildiği ülkemizde şimdiki hedefimiz net rakamların belirlenmesi amacıyla bir harita, bir data oluşturmak. Dönerin sanayileşmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması yolunda önemli bir adım atıyoruz. Türkiye genelinde bölge, il, ilçe bazlı oluşturacağımız bu harita ile ülkemizin döner üretimi ve tüketimi konusunda fotoğrafını çekeceğiz. Bunun için 81 ilimizde bulunan UDOFED temsilcilikleri ile saha çalışmalarına başlama startını verdik. Oluşturacağımız Türkiye'nin Döner Haritası ile kayıt dışının önüne geçeceğimiz gibi gıda güvenliği konusunda da çok önemli ve etkin olacağız.

"Türkiye'nin dönerine Türkiye'nin desteğini bekliyoruz"

Türkiye Döner Haritası'nı oluştururken ülkemizdeki bütün siyasi partilerin genel ve yerel merkez yönetim ve teşkilat kadrolarının, yerel yönetimlerimizin, değerli bürokratlarımızın, sanayi ve ticaret odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, döner sektörü paydaşlarının 'Türkiye'nin Döneri'ne desteklerini bekliyor yanımızda görmek istiyoruz.

Bir olalım, birlik olalım. Hep beraber Türkiye olalım ve sahip çıktığımız dönerimizi küresel bir marka yapalım". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı