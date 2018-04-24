Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk halılarının Suudi Arabistan, ABD, Irak ve Almanya başta olmak üzere dünyanın her yerine ihraç edildiğini belirterek, "Halı fabrikalarımız tüm dünyaya halı dokudu." dedi.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı törenle açıldı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Türk sanayisinin, büyüyen Türkiye'nin vizyon şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl yakaladığı 6,6 milyar dolarlık ihracat rakamıyla en fazla ihracat yapan 6'ıncı il konumuna gelen Gaziantep'in dış satımda Ankara ve İzmir ile başa baş yarıştığını dile getiren Özlü, kentin bu özellikleriyle herkes için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gaziantep'i ihya eden tüm sanayicileri, girişimcileri, KOBİ'leri ve belediye başkanlarını tebrik eden Özlü, şöyle konuştu:

"En rekabetçi şehirler arasında yer alan Gaziantep'in önümüzdeki yıllarda da herkesi gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum. Türk kültürünün, sanatının parçalarından olan halılarımız dünyanın her yerinde göz doldurmaya, tercih edilmeye başladı. Küçük el tezgahlarında başlayan halı, kilim dokuma öykümüz, bugünlere kolay gelmedi. Sektör, 2013-2017 yıllarında 10,6 milyar dolarlık ihracata imza atmayı başardı."

Özlü, geçen yıl da kentten 2,2 milyar dolar tutarında halı ihraç edildiğini belirterek, "Halı ihracatımızın toplam ihracattaki payı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti. Suudi Arabistan, ABD, Irak ve Almanya başta olmak üzere dünyanın her yerine Türk halılarını ihraç ettik. Halı fabrikalarımız tüm dünyaya halı dokudu." dedi.

Gaziantep'in makina halısında sektörün liderliğini yaptığını ve ülkenin üretimine, ihracatına katma değer sağladığını dile getiren Özlü, "Bugün açılışını yaptığımız uluslararası fuar, ülkenin ve Gaziantep'in halı ve zemin kaplamadaki gücünün net bir göstergesidir. Bu sektördeki büyüklüğümüz ve liderliğimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Türkiye, bütün sektörleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu büyüme reel, organik hedefleri doğru tespit etmiş bir büyümedir. Dolayısıyla birtakım spekülasyon, manipülasyonlarla ve uluslararası oyunlarla bu büyümenin önüne geçilemez. Türk ekonomisi vites büyütüyor. Büyüyen vitesin, seçim süreci ve seçimden sonra da olmak üzere küçülmesi söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ekonomisinin liderliğinde sanayi vardır"

Türk ekonomisinin sanayinin öncülüğünde büyüdüğünü ve bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Özlü, "Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 büyürken sanayimiz yüzde 9,2 oranında büyümüştür. Türk ekonomisinin liderliğinde sanayi vardır. Sanayinin öncülük ettiği büyüme, ayakları yere basan, önü açık büyümedir. En büyük çabamız, bilim ve teknolojiyle gelişen araştırma, gelişme ve tasarımla büyüyen sanayidir. Bu nedenle bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi hedefine kilitlenmiş durumdayız." diye konuştu.

Özlü, ülkedeki tüm kuruluşlarla, TÜBİTAK ve KOSGEB ile bu hedefe ulaşmak için seferberlik ilan edildiğini dile getirdi.

Daha çok bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirmeyle Türk sanayisine güç vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ihracat içindeki payını istikrarlı biçimde artıracağız. Yüksek teknolojili ürünler üreterek, dış ticaret açığımızı kapatacağız. Teknoloji açığını kapattığımız zaman, dış ticaret açığı diye bir sorunumuz kalmayacak. Ben bu noktada Gaziantep'te 7 Ar-Ge merkezi, 3 tasarım merkezi olduğu bilgisini paylaşmak isterim. Bu rakamlar çok düşük. Gaziantep bunun çok daha iyisini yapacak durumda. Daha fazla ihracat yapmak isteyen sanayicilerimizden, tasarım ve Ar-Ge merkezleri açmalarını istiyoruz."

Özlü, 2016 yılında 426 fuar düzenlendiğini, geçen yıl ise bu rakamın 475'e ulaştığını belirterek, fuarların iş, AŞ ve bereket anlamına geldiğini, bu nedenle sayıyı daha da artırmak istediklerini ifade etti.