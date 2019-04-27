Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Gaziantep, ülkemizdeki makine halısı üretiminin yüzde 80'ini karşılamasıyla halıda dünya çapında bir lider konumundadır" dedi.

Hannovers Fair Türkiye tarafından, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliğiyle düzenlenen "Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" Ortadoğu Fuar Merkezi'nde törenle kapılarını açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep'in 1950 yılından sonra gerçekleşen büyük sanayi hamlesiyle bugünkü üstün üretim seviyesine ulaşarak, Türkiye ve bölge için model bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ünün Gaziantep'te yer aldığına işaret eden Büyükdede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayileşmede Gaziantep'in lider bir şehir durumunda olduğunu vurguladı.

Büyükdede, Gaziantep'in halı sektöründeki başarısına değinerek, "Gaziantep, ülkemizdeki makine halısı üretiminin de yüzde 80'ini karşılamasıyla halıda dünya çapında bir lider konumundadır. Gaziantep'te üretilmiş halılar 100'den fazla ülkeye ihraç edilmekte, yılda 300 milyon metrekarenin üzerinde makine halısı üretimi yapılan sektörde, ülke bazında en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Amerika, Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Sektör bugün büyümesini yeni teknolojilere Ar-Ge ve tasarıma yaptığı yatırımlara borçludur." diye konuştu.

Sektörün kullandığı ve çoğunlukla ithal edilen ham maddeleri karşılamaya yönelik bir adım attıklarını belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Sektörün ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bakanlığımız Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin kurulmasını planlamış, bunu Rönesans Holding kanalıyla 450 bin ton kapasiteye sahip polipropilen tesisinin özel endüstri bölgesini de şu anda ilan etmiş durumdadır. Hollanda büyükelçiliğimizde yaptığımız görüşmelerde de şu anda Port Roderdam ile anlaşma çerçevesinde, Hollanda ile beraber liman işletmeciliğini de yapacağız. Aynı zamanda SaSa Polyester AŞ tarafından Adana Yumurtalık bölgesinde 1,4 milyon ton pet polimer üretimi için buraya gelmeden önce imzayı atmış durumdayız."

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da halı sektörünün tüm girdilerinin dolar üzerinden olduğunu ifade ederek, "Bu uzun vadede sektöre ciddi zarar verecek bir şeydir. Bunun önüne geçmemiz gerekir. Markadan, tasarımdan kazanmamız lazım. Maliyetlerini aşağıya çekecek şeyler yapmamız lazım ki bu özelliği olan sektörleri yaşatabilelim. Birbirimizin moralini bozacak işler de yapmayalım. Siyasal nedenlerle insanlar birbirini eleştirebilir ama, özellikle birbirimize karamsarlık aşılamamamız gerekiyor. Ticaret çok hassas bir iş." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, fuarların Gaziantep'in potansiyeline katkı sağladığını belirterek, "Gaziantep'in diğer illerden hatta ülkelerden farkı şu; en kaliteli ürünü en ucuza üretme ve pazarlama şansı. Bu rekabet üstünlüğünü ülkemizin, şehrimizin, insanımızın hizmetine sunmamız lazım." ifadelerini kullandı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ise fuarın sektöre, Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Dünya halı ticaretinin yaklaşık 16 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Kaplan, bu pazarda Çin'in yaklaşık 3 milyar dolarla en çok halı ihracatı gerçekleştiren ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 2,3 milyar dolarlık halı ihracatıyla dünyada ikinci ülke konumunda olduğunu anlatan Kaplan, "Gaziantep halısı olarak da nitelendirebileceğimiz, sentetik ve suni liflerden dokuma halı kategorisinde ise dünyada 2,7 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğü olup bu pazarın yüzde 67'sini, 1 milyar 824 milyon dolarla açık ara Türkiye domine etmektedir. Türkiye'deki halı üretimi ve ticaretinin başkenti ise 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracata sahip Gaziantep'tir" diye konuştu.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da bu yıl fuar katılımcısı firmalar adına Gaziantep Otizm Vakfı'na bağışta bulunarak, otizmli çocukların hayatlarına dokunmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 30 Nisan'a kadar gezilebilecek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA