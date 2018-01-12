Domotex Kapılarını Açtı Türk Halıları Görücüye Çıktı

Dünya halı sektörünün kalbi Almanya'nın Hannover kentinde atarken gözler halının başkenti Gaziantep'ten katılan 83 firmanın 2018 koleksiyonlarına çevrildi. Fuarın birinci gününde yoğun ilgi gören Gaziantepli firmaların stantları özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen alıcıların gözdesi oldu. Fuarın başarılı geçeceğine inandıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan birinci gün gördükleri ilgiden memnun olduklarını ve 2018 hedefi olan 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşeceğine inandıklarını belirtti.

Almanya'nın Hannover kentinde bugün açılışı gerçekleştirilen Domotex 2018'e Türkiye damgasını vurdu, 160 halı markasıyla dünya halı piyasalarında etkinliğini arttıran Türkiye fuar iziyaretçilerinin ilgi odağı haline geldi. Dünyanın halı üretim merkezi olan Gaziantep aynı zamanda halıda modanın da belirleyicisi olmaya başlarken, Domotex 2018'in ilk gününde yoğun bir ilgi gördüklerini ifade eden GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan makine halısında sözü Gaziantepli halıcıların söylediğini ifade ederek yoğun ilginin 2018 ihracatını olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı ve GAHB Başkanı Salahattin Kaplan bu yıl Türkiye'nin 9.kez en fazla stant alanına sahip ülke olduğunun da altını çizerek 63 ülkeden bin beş yüzün üzerinde firmanın fuara katıldığını Türk firmalarının bu firmalar arasında bir çok özelliğiyle adeta söz sahibi olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin 2018 halı ihracatının 2 milyar 500 bilyon dolar olarak gerçekleşmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ise yüksek katılım sağlayan Gaziantepli firmaların dünya halı sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ve özelikle son yıllarda Gaziantep menşeili halı tasarımlarının hızla dünyaya bir ekol gibi yayıldığını belirterek fuarın Türkiye ve Gaziantep'e bol döviz kazandırmasını dilediğini ifade etti. İlk gün yaşanan izdihamın da halı sektörü için önemli olduğuna dikkat çeken Törer, fuar sonuçlarının 2018 ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını ifade etti. - GAZİANTEP