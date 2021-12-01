DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haberler
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DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı düştü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk Kar yağışı düştü. Kocayayla mevkiini beyaza bürüyen kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, mevsimin ilk kar yağışı kara yolunun bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşanırken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışıyla birlikte Kocayayla mevkiinde güzel manzaralar oluştu.

DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

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