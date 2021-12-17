Doların üst üste rekor kırmasından sonra Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişini sürdüren dolar kuru peş peşe rekor kırarken muhalefetten erken seçim çağrıları geldi.

"ÜLKE YANGIN YERİ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir." dedi.

"BU ZULMÜ BİTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

5 yıldır tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.