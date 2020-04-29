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Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,99'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,59'dan, sterlin ise 8,69'dan alıcı buluyor.

Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:29

Dün 6,9815-7,0005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 6,9871'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9901'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,5953'den, sterlin/TL 8,6938'den satılıyor. Dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,2 altında 99,6 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1,0865'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 6,95-7,00 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle sert düştüğünü belirterek, yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu ifade eden analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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