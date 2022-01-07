Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? 6 Ocak Perşembe bugün dolar ne kadar? İşte güncel dolar alım-satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 7 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 7 Ocak Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz

DOLAR KAÇ TL?

DOLAR NE KADAR?

7 OCAK CUMA BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 13,8128 TL'dir. Dolar alış fiyatı 13,8028 iken, Dolar satış fiyatı 13,8128 TL'dir.

7 OCAK CUMA BUGÜN EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 15,7016 TL'dir. Euro alış fiyatı 15,5005 iken, Euro satış fiyatı 15,7016 TL'dir.

7 OCAK CUMA BUGÜN STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 18,7513 TL'dir. Sterlin alış fiyatı 18,6578 iken, Sterlin satış fiyatı 18,7513 TL'dir.

7 OCAK CUMA PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 6 Ocak 2022 Perşembe 09.00 itibarıyla Dolar 13,8128 TL, Euro 15,7016 TL, Sterlin 18,7513 TL değerinden satış görmektedir.

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