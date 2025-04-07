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DOLAR KAÇ TL 7 NİSAN PAZARTESİ: Bugün euro kaç TL? MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI 2025!

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? İşte, 7 Nisan 2025 Pazartesi canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 7 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 14:08 itibariyla yüzde 0,04 artarak 38,0108'den işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL 7 NİSAN PAZARTESİ: Bugün euro kaç TL? MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI 2025!EURO KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,27 artış göstererek 41,7233'ten işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL 7 NİSAN PAZARTESİ: Bugün euro kaç TL? MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURLARI 2025!STERLİN KAÇ TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,26 değer kaybıyla 48,7607'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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