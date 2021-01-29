Dolar 7.38 lira, euro 8.93 lira, sterlin 10.12 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun sunumunda, sıkı para politikasının süreceğini söylemesinin ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 22 Ocak ile biten haftada, bir önceki haftadaki 11.42 milyar dolardan, yaklaşık 300 milyon dolar gerileyerek 11.13 milyar dolara indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,498 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 2.13 artışla 1,498.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.27, BIST Mali Endeks yüzde 1.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.34 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3341 lira ve en yüksek 7.3849 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.9002 lira ve en yüksek 8.9395 lirayı gördükten sonra, 8.93 – 8.94 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0733 lira ve en yüksek 10.1259 lirayı gördükten sonra 10.12 – 10.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20939 - 1.21300 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21004 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Önceki günkü sert satışların ardından dün de güne düşüşle başlayan BIST 100'de 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 1,431 civarı test edildikten sonra gelen tepki alımları ile gün içi dip seviyenin 67 puan üzerinden kapanış gerçekleşti. "Dip seviyeye göre gelen alımlar oldukça güçlü olmasına karşın endeksin önceki trendini kırdığını ve hala bu trendin altında olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. "Bu nedenle dünkü yükselişi bir tepki hareketi olarak değerlendiriyoruz. Endekste bugün 1,467 ve altında dünkü dip seviye ve 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1,531 civarı güçlü destekler konumunda olup bu desteklerin altındaki hareketler aşağı yönlü baskıyı artıracaktır. Yukarıda ise 1,500 üzerinde 1,525 izleyeceğimiz ilk güçlü direnç konumunda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı