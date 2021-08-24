Doktor maaşı ne kadar oldu? 2022 3600 ek gösterge zamlı doktor maaşı kaç TL?

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda anlaşma sağlandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Peki, 2022 3600 ek gösterge zamlı doktor maaşı kaç TL?

Hükümet ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen memur ve memur emeklisinin maaş zammı konusunda anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacağını duyurdu. Peki, Doktor maaşı ne kadar oldu?

DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK"

3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandığını duyuran Bakan Bilgin, "Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

3600 ek gösterge ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında artış olacak. 3600 ek göstergeden hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.

30 yıllık hizmeti bulunan polis, öğretmen ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22,06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EK GÖSTERGE CETVELİ YENİDEN BELİRLENECEK

3600 ek gösterge uygulamaya alındığında mevcut emekliler de yararlanabilecek. Fakat emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından memurların ek gösterge cetveli de yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu bir yansıma oluşturacak. Aynı zamanda yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılacak. 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıkıp uygulamaya girmesiyle de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış şeklinde yansıyacak.