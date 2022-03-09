DOKAP'tan üretici ve çiftçiye 4 yılda 35 milyon lira destek

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca uygulanan Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi ile üretici ve çiftçilerin gelirinin artırılması için son 4 yılda 35 milyon lira destek verildi.

Tarımsal üretim ve pazarlama tekniklerinin artırılmasıyla üretici ve çiftçilerin gelirlerinin iyileştirilmesi amacıyla 2017'de başlatılan proje Giresun, Ordu, Samsun, Bayburt, Amasya, Tokat ve Artvin'de uygulanıyor. Proje küçük aile işletmelerinin ürün yelpazesini de genişletiyor.

İl Tarım ve Orman müdürlükleri ile ortaklaşa uygulanan proje kapsamında çiftçilere meyve ve sebze fidanı, sera ve laboratuvar kurulumu, yerel ürünlerin işlenmesi için makine ve ekipman desteği, sulama sistemi, hayvanlar için aşı dağıtımı, göçerler için şarj cihazı gibi çok sayıda destek sağlanıyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine, kamu kurumları üzerinden yapılan projelerde faydalanıcılar arasında kadınlar, gençler, kooperatifler, dernekler, odalar ve borsalar gibi birçok paydaşın olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal kalkınmayla ilgili projelerde 7 ilde yansımalarının olduğunu dile getiren Gültekin, "Bölgenin gelişimiyle ilgili büyük ölçekli projelerle birlikte, kadın girişimcilerimiz önde olmak üzere vatandaşımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize yansıyacak proje almaya başladık." dedi.

Gültekin, sebze, meyve, örtü altı yetiştiricilik gibi konularla ilgili ürünlerin üretimine, paketlenmesine ve satışına konu olabilecek unsurlara destek verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemiz doğası bakımından değerlendirdiğimizde organik bir bölge. Doğu Karadeniz genelde yeşiliyle, yağmuruyla, var olan bitki çeşitliliğiyle güzel bir bölge. Bu güzel algının yanına söz konusu ürünlerle ilgili de desteği verdiğimizde vatandaşımız bir şekilde bunun pazarlanmasıyla ilgili süreçlerde sıkıntı çekmiyor. Geçen yıl 13 milyon 170 bin lira olmak üzere toplamda 35 milyon lira destek sağladık."

Projede faydalanıcıların iyi uygulamalar yaptığına işaret eden Gültekin, "Sürdürülebilirliği önemsiyoruz, sürdürülebilirlikle birlikte aynı projeleri müteşebbis dediğimiz insanlar örnek alıyorlar, bunun bir şekilde farklı yansımaları ve çalışmalarını yapıyorlar. Biz sonuçta bir can suyu veriyoruz, bu can suyuyla birlikte bu çalışmaların farklı versiyonlarını kamu kurumları üzerinden aldıkları desteklerle yansımalarını görüyoruz." diye konuştu.

Destek alan genç girişimci Öztürk: "Ürünlerimizi tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz"

Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında fındık kavurma makinesi desteği alan girişimci Demet Öztürk (33) ise destek almadan önce işlerinin tamamını el ile yaptıklarını, bunun da zaman yönünden kendilerini zorladığını söyledi.

Giresun'un Piraziz ilçesi Aydere Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına makinelerle imalathane kurduklarını kaydeden Öztürk, "Makinelerle üretim kapasitesini 10 kat artırdık, zamandan ve insan gücünden tasarruf oldu. İnsan gücüyle tabii ki kıyaslanamaz. İşimizi çok kolaylaştırdı. Seri üretim yapıyoruz ve ürünlerimizi e-ticaret ile tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz. Geçen ay da Dubai'ye ilk ürünümüzü gönderdik." ifadelerini kullandı.