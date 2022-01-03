Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Haberler
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Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, özellikle Muş ve Bitlis'te yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzey yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 5, Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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