Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
29.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:43
İzmit Kent Meydanından görüntüler Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranla uyuldu.
İzmit Kent Meydanından görüntüler
Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranla uyuldu. Saat 10.00'da kısıtlamanın sona ermesiyle Fethiye Caddesi ve Yürüyüş yolunda hareketlilik oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay