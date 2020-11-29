Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

İzmit Kent Meydanından görüntüler Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranla uyuldu.