Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

29.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:43

İzmit Kent Meydanından görüntüler Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranla uyuldu.

İzmit Kent Meydanından görüntüler

Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranla uyuldu. Saat 10.00'da kısıtlamanın sona ermesiyle Fethiye Caddesi ve Yürüyüş yolunda hareketlilik oluştu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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