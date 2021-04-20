Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızda kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Erzincan'da 12, Tunceli'de 14, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum ve Ardahan'da 21, Kars'ta 20 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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