Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?
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Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

24.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:13
Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğal gaz ve elektirik zam oranlarını açıkladı. Peki, elektrik ne kadar zamlandı, doğal gaza zam mı geldi? Buna göre, elektrik ve doğal gazdaki 6 aylık ve 1 yıllık fiyat değişim oranları duyuruldu. Elektrik ve doğal gaz ne kadar oldu?

TÜİK verilerine göre, vatandaşların geçen yılın aynı dönemine göre elektrik ve doğal gaza ödenen miktar arttı. Tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Açıklanan veriler ışığında, konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

Sanayide:

Sanayide 2020 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

Sanayide:

Sanayide 2020 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.

Doğal gaz ve elektrik zammı Eylül 2020: Elektriğe zam mı geldi? Doğal gaza ne kadar zam geldi?

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Haber Yorumları (1)
.: Ben hep 50 tl elektirik kullanıyorum
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