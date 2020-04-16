DKİB'den sağlık çalışanlarına koruyucu önlük ve tulum desteği Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla, sağlık çalışanları için satın aldığı 12 bin koruyucu önlük ve 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla, sağlık çalışanları için satın aldığı 12 bin koruyucu önlük ve 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelede büyük bir başarı örneği sergilediğini belirtti.

Sağlık ordusunun da bu süreçte üstün bir hizmet verdiğini vurgulayan Gürdoğan, "Sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katıp verdikleri üstün hizmetle dünya ülkelerine örnek oldu." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gece gündüz demeden yaptıkları koordineli çalışmalarla, bu mücadelede elde edilen başarıda büyük katkılarının olduğunu belirtti.

DKİB'in de bu çalışmalara destek olmak amacıyla çeşitli adımlar attığını ifade eden Gürdoğan, bu kapsamda sağlık çalışanları için satın aldıkları tek kullanımlık 12 bin koruyucu önlük ile 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.

Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bu salgından bir an önce kurtulmamız açısından ülkemizin gururu haline gelen çok değerli sağlık çalışanlarına, ihracatçılar olarak her zaman destek vereceğiz. Bu vesileyle tüm sağlık ordusuna şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA