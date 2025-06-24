Diyarbekirspor adı değişti mi, Diyarbekirspor adı Kobani Spor mu oldu?

Bu yıl TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbekir spor'un yönetimi, kulübün adı ile ilgili radikal bir karar aldı. Diyarbekir spor adı değişti mi, Diyarbekir spor adı Kobani Spor mu oldu?

DİYARBEKİRSPOR ADI DEĞİŞTİ Mİ?

TFF 3.lig 2 Grup 'ta mücadele edecek olan Diyarbekir spor İsim Değişikliğine giderek. 2025-2026 sezonunda Kobani spor olarak sezona başlayacak.

Diyarbekirspor resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"TFF 2025-2026 Futbol Sezonu'nda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan kulübümüz, tarihi bir karara imza atarak yeni sezona 'Kobani Spor' ismiyle devam etme kararı almıştır.

Bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir.

Bugün Türkiye'de terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüyen tarihi bir süreç yaşanmaktadır.

Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha da pekişeceği; milletçe birbirimize daha sıkı sarılarak, büyük bir fedakârlık ve dayanışma ruhuyla bu ülkeye hep birlikte hizmet edeceğimiz bu sürece kulübümüz de destek verme kararlılığındadır.

Kulübümüz bu sürecin ruhuna uygun bir duruş sergileyerek, bölgesel barış, kardeşlik ve dayanışma mesajını yeni ismiyle de yansıtmayı amaçlamaktadır.

Kobani Spor ismi hem tarihsel bir anlam taşımakta hem de halklar arasında köprü kurma iradesinin bir sembolü olarak değerlendirilmektedir.

Bu karar sporun birleştirici ve evrensel gücüne olan inancımızın bir sonucu olup, ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir vizyonun ifadesidir.

Yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz."