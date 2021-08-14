Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı Vali Münir Karaloğlu, "Sert kabuklu meyvelerde Türkiye'nin en önemli illerinden biri Diyarbakır olsun diye arzumuz var" Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' projesi kapsamında badem...

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı

Vali Münir Karaloğlu, "Sert kabuklu meyvelerde Türkiye'nin en önemli illerinden biri Diyarbakır olsun diye arzumuz var"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' projesi kapsamında badem ağaçlarının bulunduğu bahçede işçilerle birlikte ağaçlarda hem ilkel hem de makine ile ağaçlarda bulunan bademleri toplayan Vali Karaloğlu, "Maksadımız Diyarbakır 2023'te 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesi ile Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmek ve sert kabuklu meyvelerde Türkiye'nin en önemli illerinden biri Diyarbakır olsun diye arzumuz var" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesinde 2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan badem hasadı bahçe gününe etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Vali Münir Karaloğlu'nun yanısıra Eğil İlçe Kaymakamı İdris Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

İlk olarak Bahçede çalışan işçilerle görüşen Vali Kraloğlu, işçilerle birlikte ilkel yöntemlerle badem topladıktan sonra badem toplama makinesiyle ağaçlarda bademleri topladı.

Badem hasadının ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Kastamonu, ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinden hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Son iki gündür ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Kastamonu, ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Temenni ediyoruz ki Rabbim inşallah ülkemizin her bölgesini bu doğal afetlerden, yangınlardan, sellerden, depremlerden ve heyelanlardan korusun diye temenni ediyoruz" dedi.

"Badem, ceviz ve fıstık denilince Diyarbakır'ın akıllarda olmasını arzuluyoruz"

Bugün Eğil'de olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Her seferinde söylüyoruz, Diyarbakır tarımında hayvancılığında Türkiye'de lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Neredeyse her hafta başka bir ürünümüzle ilgili çiftçimiz ile buluşuyoruz, çiftçimizle hasat günleri yapıyoruz, çiftçimizi dinliyoruz ve onları elimizden geldiği hem tarım ve orman bakanlığı olarak hem de büyükşehir belediyesi ile valilik olarak ne yapabiliriz, hangi destekleri verebiliriz ve hangi yardımları yapabiliriz noktasında çiftçimize bir araya geliyoruz. Eğil'de olma sebebimiz badem hasadı ile ilgili ve bildiğiniz gibi biz 2021 yılını 2020 yılında geçen sene tarım ve orman bakanlığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi GAP Kalkınma İdaresi olarak 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı ilan etmiştik. Özellikle Kuzey ilçelerimizde arazisi sulama imkanı olmayan, arazisi tavan arası olmayan ve eğimi fazla olan arazilerde bu üç kabuklu meyveyi bademi, fıstık ve cevizi arttıralım hedefimiz vardı bir proje yaptık. İnşallah 2021 ve 2022'de 5 bin 500 dekarlık yeni bahçe oluşturacağız. Çiftçimize hem fide dağıtımı yapıyoruz, hem aşılama yapıyoruz, hem bugün burada yaptığımız gibi araç gereç ekipman konusunda da elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Maksadımız Diyarbakır 2023'te 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesi ile Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmek. Hem fıstıkta hem bademde hem ceviz de bu üç kabuklu meyve akla geldiğinde Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi Diyarbakır olsun diye arzumuz var. Onun için de çaba sarf ediyoruz gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Eğil'deki çiftçilere makine ve ekipman desteği de vereceklerini belirten Vali Karaloğlu, "Bugün burada badem hasadında az önce gördüğünüz gibi 2 adet silkme makinesi buradaki birliğimize vereceğiz. 2 adet badem soyma makinesi vereceğiz. Eğilimiz bademiyle değil, meyveciliği ile bağcılığıyla da meşhur bir ilçemiz. 2 adet üzüm sıkma makinesi hediye edeceğiz çiftçimize ve 5 adet süt sağım makinası hediye edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu destek inşallah çiftçimizin gelirini artırmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu, çiftçilere makine ve ekipmanlarını teslim ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra bir süre çiftçilerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Süt sağma makinasını Vali Karaloğlu'dan alan kadın çiftçiler ise yapılan destekten dolayı teşekkür ettiler.

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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı - Haberler Ekonomi
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