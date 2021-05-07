Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü

Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri denetimlerine devam etti.

Diyarbakır tam kapanmada hayalet kente dönüştü

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma 8'inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamayı delenlere ceza kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK