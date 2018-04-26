Diyarbakır Talaytepe Ortaokulu Türkiye Finallerine Gidiyor

Talaytepe Ortaokulu, Diyarbakır'da düzenlenen Okullararası Puanlı Atletizm Bölge müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Bölge şampiyonu olan Talaytepe Ortaokulu, Kayapınar bölgesinden ilk kez Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. 21-22 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri atletizm pistinde gerçekleşen müsabakalara 10 ilden sporcular yer aldı. Kızlar ve erkekler kategorilerine göre gerçekleşen müsabakalarda sporcular, 60 metre, yüksek atlama, fırlatma topu ve 5x60 metre yarışmalarında yer aldı. Talaytepe Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Azamettin Özaydoğdu, Diyarbakır'da gerçekleşen müsabakalarda çok iyi yarıştıklarını söyledi. Özaydoğdu, "Önemli bir katılımla gerçekleşen müsabakalarda öğrencilerimiz çok iyi yarıştı. 60 metre, yüksek atlama, fırlatma topu ve 5x60 metre yarışmalarında iyi sonuçlar elde ederek, bölge şampiyonu olduk ve Diyarbakır'ı Türkiye finallerinde temsil etme hakkını elde ettik. Sporcularımızın bu başarısı Kayapınar bölgesi için bir ilktir. Çünkü daha önce Kayapınar bölgesinde bölge şampiyonu olan ve Türkiye finallerine katılan okul olmamıştı. Bunu biz başardık. Bu nedenle çok mutluyuz. Hedefimiz 21-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye finallerinde başarılı olmaktır. Sivas'ta ilk üçe girip Diyarbakır'a madalya ve kupa ile dönmek istiyoruz" dedi.

Okulun bir diğer beden eğitimi öğretmeni Efrahim Kızılyamaç da, Sivas'ta gerçekleyecek Türkiye finallerinde umutlu olduklarını belirterek, "Hedefimiz Sivas'ta Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer almaktır. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Kızılyamaç, kendilerine büyük destek veren Kayapınar Kaymakamı Dr. Ozan Balcı, Kayapınar Belediyesi Halk Eğitim Müdürü Enver Kızıl, Talaytepe Ortaokulu Müdürü ve idarecilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR