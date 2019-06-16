Diyarbakır'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde buğday hasadı başladı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, yılın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu yılın buğdayın beklenenden daha verimli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da yılın ilk buğday hasadı yapılırken, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu dane kaybı ve anız yangınları konusunda çiftçileri uyardı. Bu yıl 2 gün önceden buğday hasadına başladıklarını belirten İskenderoğlu, dolunun vurmadığı yerlerde buğday ve arpanın iyi olduğunu fakat dolunun yağdığı yerlerde sıkıntıların olduğunu söyledi. İskenderoğlu, "Genele baktığımızda bu yılki hasat geçtiğimiz yıldan daha iyi görünüyor. Bakanımızın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, buğday fiyatlarının yükseltildiği müjdesini vermişti fakat, girdi maliyetlerinde yüzde 75 ve yüzde 85 gibi bir artış oldu. Gübre, mazot ve sulama fiyatları çok fazla yükseldiği için biz çiftçiler olarak tarım bakanımızdan ricamız var, çiftçi ve üreticilerimizin diğer ülkelerdeki çiftçi ve üreticilerle rekabet etmesi için, çiftçinin desteklenmesi ve primlerinin zamanında ödenmesi lazım. Bakanlığının son yaptığı açıklamada çiftçilere daha çok destek niteliğinde bir açıklamaydı. Bu açıklama çiftçilerin ve bizleri memnun etti. Bakanlığın çiftçiye yönelik desteklerinin artırılmasını istiyoruz" dedi.

"Mahsul iyi durumda"

Şu an kuru arazide hasada başladıklarını dile getiren İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Biz Yenişehir olarak kuru denen arazileri biçmeye başladık. Verim rekoltesi 400-510 kilo arasında değişiyor. Bu bakımdan mahsul gayet iyi durumdadır. Süne ile ilgili çalışmalar yaptık, tedbirlerimizi aldık. Sonuç olarak verim çok iyi oldu. Önümüzdeki hafta sulu arazide hasada başlayacağız. Veriminde az bir kaybımız oldu tabi buda son haftalarda etkili olan dolu yağışıydı. Dolu yağışı olmasaydı, verim de yüzde yüze ulaşacaktık."

"Anız yakılması hem tehlikeli hem zararlıdır"

Anız yakılmasının hem tehlikeli hem de zararlı olduğunu ifade eden İskenderoğlu, "Bu araziler bana dedemden ve babamdan kalma arazilerdir. Ben kendimde çiftçi olduğum için kesinlikle anızların yakılmasına karşıyım. Yakılması doğaya zararlıdır. Yararlı böcekleri öldürüyor. Ne kadar zararlı böcek varsa o kadar da yararlı böcek vardır. Anız yakıldığı zaman yararlı zararlı bütün böcekler ölüyor ve ekoloji denge bozuluyor. Dolayısıyla bu doğanın dengesi açısından da kötü oluyor. Atmosfere de zarar vererek hava kirliliğine neden oluyor. Buradan sizin aracılığınızla tüm Türkiye'deki çiftçilere sesleniyorum, anızların yakmayın önüne geçin" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz hasattan sonra çit sürmelidirler"

Çiftçilere hasat konusunda tavsiyelerde bulunan İskerderoğlu, şöyle dedi:

"Çiftçilerimiz, arpa, buğday ve mercimek hasadını yaptıktan sonra çit sürmelidirler. Pulk ile derin ekim sürmek gerekiyor. Bu sayede kışın fare çıkmamış oluyor. Aynı zamanda zabrus denilen buğday böceklerine karşı önlem alınmış oluyor. Derin ekimin her halükarda çiftçiye olumlu getirileri vardır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA