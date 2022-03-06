BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Diyarbakır'da yağ stoklayan marketlere gece baskını

DİYARBAKIR Yağ fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenleyen Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu birçok iş yerinin deposunda yüklü miktarda yağ ürünü ele geçirdi. Ürünlere el koyan ekipler, iş yerleri hakkında yasal süreç başlattı.

Son günlerdeki spekülasyonlar üzerine vatandaşların marketlere akın etmesini fırsat bilerek fiyatlara zam yapmak amacıyla yağ ve yağ ürünlerini raflardan kaldırıp depolarda stoklayan marketler Bağlar Belediyesi'nin gece baskınlarına yakalandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar başlatan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış tabloyla karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağ ürünleri, depolarda ele geçirildi. İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, yüklü miktarda ürüne el koydu.

"Bizim görevimiz vatandaşlarımızın hukukunu korumaktır "

Vatandaşları ekonomik olarak mağdur edip piyasada da huzursuzluğa neden olan stokçular ve fırsatçılar için yasal işlem başlatıldığını belirten Başkan Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi.