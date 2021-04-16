Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
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Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı Diyarbakır'da dönüşü olan yasak yola giren otomobil karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dönüşü olan yasak yola giren otomobil karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAY 343 plakalı Toyota marka araç dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen 35 GD 6534 plakalı Skoda marka araç ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar sıkıştığı araçlardan çıkarıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı bölgede toplanan vatandaşlar ise korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yaralıların kurtarılmasını film izler gibi izledi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı
Otomobil, dönüşü yasak olan yola girdi: 5'i ağır 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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