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Diyarbakır'da Lojistik Köy Projesi toplantısı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, birim amirleri ve STK temsilcileri ile Lojistik Köy Projesi toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da Lojistik Köy Projesi toplantısı
24.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:52

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, birim amirleri ve STK temsilcileri ile Lojistik Köy Projesi toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Karaloğlu, kentleşmesinden sanayisine, altyapısından üstyapısına, tarihi yerleşim yerlerinin ihya ve imarından kültürel dokusunun korunmasına kadar Diyarbakır'ın gelişimine dönük sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dün gerçekleştirdiği ve Diyarbakır'ın gelişimi ile istihdamına sağlayacağı katkılarla önemli bir proje olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısının ardından Vali Karaloğlu, bugün de dünyada yükselen sektörlerden biri olan, ithal ve ihraç edilen ürünler ile ham maddelerin taşınmasından iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetlere yönelik katkı sunacak 'Lojistik Köy' projesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve odalardan yetkililer yer aldı.

Lojistik Köy Projesiyle 5 bin 400 kişilik istihdam sağlanacak

Yetkililerden projeyle ilgili olarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, projenin Diyarbakır'a olduğu kadar bölgeye sağlayacağı katkıların da üzerinde durarak, lojistik altyapısı güçlü ülkelerin bölgelerinde rekabet avantajı yakaladıklarına vurgu yaptı. Projeyle aynı zamanda önemli bir istihdam alanı oluşacağının da altını çizen Vali Karaloğlu, yetkililerle proje hakkında istişarelerde bulundu.

Diyarbakır'a yüksek katma değer üreten, bilgi ekonomisi ve sanayi 4.0 ile teknolojik dönüşümde öncülük ederek tarım, dış ticaret ve lojistik kenti olma yönünde katkı sağlayacak Lojistik Köy Projesi ile ilk etapta 5 bin 400 kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. 229 hektarlık alana inşa edilecek ve 404 bin metrekarelik kapalı alana sahip 58 adet A+ sınıf depolama alanı bulunacak Lojistik Köy Projesinde ayrıca nakliye komisyoncuları binası, servis istasyonları, sosyal tesisler ile benzin istasyonları, tır ve konteyner park alanlarının da yer alması planlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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