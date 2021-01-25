Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
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Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

25.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:39
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklar kalabalıklaştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Güneşli havayla birlikte çarşılarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.


Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası hareketlilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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