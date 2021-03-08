Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
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Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil

08.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:23
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi. 

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere teşekkür etti. 

 


Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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