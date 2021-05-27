DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık açıklaması Diyarbakır'da sevinç yaşattı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması kentte sevinç yaşattı. Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edileceği bildirildi.

GÜNLÜK ÜRETİM 43 BİN 300 VARİLE ULAŞTI

TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 70 sondajda 37 bin 500 varil petrol elde ediliyor. Diyarbakır'da yeni keşfedilen kuyularla birlikte bölgede günlük petrol üretiminin 43 bin 300 varile ulaştığı bildirildi

'BUĞDAY VE ARPA EKTİĞİMİZ YERDEN PETROL FIŞKIRDI'

Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi. Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek dedi.

Akbaş Mahallesine komşu Batman'a bağlı Kocalar köyü sakinlerinden Sabri Durak ise petrolün çıkmasına, mutlu olduğunu belirterek, Çok sevinçliyiz. Petrol bize iş imkanı sağlayacak diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİYARBAKIR'DA İKİ KUYUDA PETROL BULUNMASI SEVİNÇ YAŞATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 20:18:46. #1.11#

title