Diyarbakır'da ele geçirilen 4 ton esrar yakıldı! O anlar anbean kameraya yansıdı

24.10.2019 11:23

Diyarbakır Lice'de 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda toprağa gömülü sanayi tüpü ile irtibatlanmış el yapımı patlayıcı ve 2 sığınak da imha edildi.4 ton esrar ateşe verilerek yakıldı. Esrarın yakıldığı anlar anbean kameraya yansıdı.

ESRARLAR YOK EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim 2019 Salı günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Ayrıca operasyonda ele geçirilen esrarlar ateşe verilerek yakıldı.

İşte uyuşturucunun yakıldığı anlar böyle görüntülendi;

Kaynak: İHA