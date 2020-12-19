Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor
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Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor

19.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:40

Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlama gün boyu sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.

Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor

DİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlama gün boyu sürerken, uygulamaya uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediliyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saatlerinde başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken gün boyu güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler gün boyu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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