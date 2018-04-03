Diyarbakır'da Bilardo Şampiyonası Sona Erdi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Bilardo Şampiyonası sona erdi. Zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada Erkan Aktı birinci oldu.

Diyarbakır Bilardo İl Temsilciliği tarafından bu yıl 24 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve bir hayli geniş katılımın olduğu Bilardo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya Diyarbakır'ın yanı sıra, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Siirt, Batman, Malatya, Van, Tokat, Bingöl, Elazığ, Bitlis ve Kahramanmaraş illerinden oldukça kalabalık bir sporcu grubu katıldı. Şampiyonda yarışmacılar adeta toplarla raks ederek, izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.

Kıran kırana maçlar gerçekleşti

Diyarbakır ve bölgenin en iyi oyuncularının yarıştığı turnuvada kıran kırana maçlar oynandı. Bölge turnuvaları içinde tüm oyuncuların katıldığı ve yüksek katılımlı turnuvada, misafir sporcu bakımından ilk bölge şampiyonası oldu. Turnuvada Bilardo dışında 31 Mart gecesi çiğköfte partisi de verilerek sporcular ve iller arası bağ pekiştirilmiş oldu. Turnuvada Şampiyonluğu Malatya' dan Erkan Aktı kazanırken, ikinciliği Bitlis'ten Çetin Barak, üçüncülüğü ise Gaziantep'ten katılan sporcular Murat Sönmez ve Bünyamin Taşdoğan kazandı. Diyarbakır'dan Fesih Aslan ve Yılmaz Ayçiçek, Siirt'ten Kenan Tan ve Bitlis ten Emre Dursun ise son 8'e kadar çıkarak çeyrek finalde oynama hakkını kazandı ve başarılı sporcular arasına adlarını yazdırdı.

Kupa, madalya ve para ödülü

Turnuvada sporculara kupa ve madalyaların yan sıra toplam 9 bin lira para ödülü dağıtıldı. Bir hayli ilgi gören ve son derece zevkli müsabakaların yaşandığı turnuva, kupa töreni ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. Misafirler ise tek tek memleketlerine uğurlandı.

"Oldukça başarılı olduk"

Bilardo İl Temsilcisi İhsan Delibaş, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Oldukça geniş katılımlı bu turnuva ile camiamızın bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçladık. Oldukça da başarılı olduk. Bu turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyorum ve başarılı olan arkadaşlarımızı da yürekten kutluyorum. Bilardo etkinlikleri önümüzdeki süreçte daha da artan bir tempoda ve çok daha geniş katılımlarla devam edecek. Etkinliklerimiz ve turnuvalarımız, her geçen yıl daha fazla kitlelere ulaşıyor. Bu da bizleri bir hayli memnun ediyor" dedi. - DİYARBAKIR