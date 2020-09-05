Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 756 kilo esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

05.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:12

Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 756 kilo esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla, 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' kapsamında Lice ilçesine bağlı Bayırlı Mahallesi, Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında operasyon yaptı.

Operasyon bölgesinde arama yapan jandarma ekipleri, 9 farklı noktada 1 ton 756 kilo esrar ve 90 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ele geçirilen esrar, muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi.

Diyarbakır'da 1 ton 756 kilo esrar, 90 bin kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: DHA

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