Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit, milli sporcu, engelli ve Diyarbakır annesi ile pazarcı esnafı kadınları ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit, milli sporcu, engelli ve Diyarbakır annesi ile pazarcı esnafı kadınları ziyaret etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, hazırladıkları çiçeklerle anneleri evlerinde ziyaret ederek Vali Münir Karaloğlu'nun selam ve tebrik mesajını iletip Anneler Gününü kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ekiplere eşlik ederek, 2017 yılında Şırnak'ta teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Reşit Yıldız'ın annesi Şahibe Yıldız, Diyarbakırlı milli sporcu Meryem Pekmez'in annesi Hevile Bekmez, evladı terör örgütü tarafından kaçırıldığı için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş'u ziyaret etti.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri, kamu hastaneleri ve kentte bulunan özel hastaneleri ziyaret eden görevliler, hastanelerde bulunan kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutlayıp çiçek verdi. Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında koruyucu anneler, engelli anneler, organik pazar ve Bağlar Kadın Pazarında çalışan anneler de ziyaret edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı