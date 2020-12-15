Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

15.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:54
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 470'inci gününde devam etti.

İki yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, HDP'den evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Başlattıkları evlat nöbeti nedeniyle defalarca tehdit ve hakarete uğradıklarını belirten Biçer, "Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ne sıcak ne soğuk ne de pandemi bizi yıldırmadı. 470 gündür anneler olarak mücadele veriyoruz. Bu anneler burada hakları olan evlatlarını istiyor." dedi.

Birlik beraberlik içinde mücadele verdiklerini kaydeden Biçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK ve onun uzantısı HDP'yi yerle yeksan etmek için birbirimize ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz. Hakkımızı onlardan söke söke alacağız. 40 yıldır artık yeter diyoruz. Annelerin gözyaşı dinmedi. Allah'ın izniyle bu mücadeleyle oğlumuz teslim olacak. Hep beraber onları yerle yeksan edeceğiz."

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 6 yıldır evladının sesini duymadığını ve ondan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun üniversite okuduğu sırada HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını aktaran Çağmar, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı.

Oğluna seslenen Çağmar, "Yavuz oğlum gel teslim ol. Devletimiz güçlüdür. O hainlere zalimlere güvenmeyin. Gelin devlete teslim olun." dedi.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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