Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Van, PKK, Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

23.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:52
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 203. gününe girdi.

Van'dan, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Övünç, şöyle konuştu:

"Baran neredeysen dön gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. Onlar (PKK) çocuk katili, kardeş katilidirler, yavruları, çocukları öldürüyorlar. Anneler burada gözyaşı döküyor. Yavrum neredeysen arkadaşlarını da al gel ve adalete teslim ol. Senin yerin orası değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, sana damatlık giydireceğim. Baran gel artık daha dayanacak gücüm yok. Senin yerin vatanındır."

- "HDP, PKK ile iş birliği halinde"

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan ise HDP aracılığıyla oğlunun kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"HDP, PKK ile iş birliği halindedir. Bir virüs gibi bize bulaşmış. Siyaseti çocuklarımızın üzerinde yapıyor.

Oğlum orası senin yerin değil. Korkma, çekinme, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Burası bizim vatanımız, bu bayrak altında yaşıyoruz. Orası bize göre değil, korkma gel."

Kaynak: AA

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