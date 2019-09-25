Diyarbakır annelerine kadın desteği

25.09.2019 15:11

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Vanlı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Uludağ, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortay koyduğuna yürekten inandıklarını belirterek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını aktaran Uludağ, şunları kaydetti:

"Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

Bitlis

Ellerinde Türk bayrakları ve açtıkları pankartlarla Gökmeydan'da toplanan kadınlar, Diyarbakır'da terör örgütünce kaçırılan çocukları için eylemlerini sürdüren annelere destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek, annelerin eylemine destek için 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

"Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz." diyen Ermek, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'Teröre son' diyoruz." ifadesini kullandı.

Muş

Muş'ta belediye önünde toplanan kadınlar, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren anneler için destek çağrısında bulundu.

Burada toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Ela Kaplan, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara tanıklık ettiklerini söyledi.

"Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak gerektiğini vurgulayan Kaplan, "23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünyadaki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari'de Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, valilik binası önünde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak için buluştuklarını aktardı.

Bakar, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, "Terörü anneler bitirecek", "Annelerin yanında PKK'nın karşısındayız" ve "Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz" sloganları attı.

Kaynak: AA