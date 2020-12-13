Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
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Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

13.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:35

Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlamanın ikinci haftasının ikinci gününde de HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Aksu, "Çocuğumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler, yeter 6 sene bitti, hiçbir haber alamadık, sesini duyamadık nereye kadar. HDP'ye sesleniyorum, çocuğumu nereye götürdüyseniz getirin, oğlum polisimize inan, devletimize güven, onlar sizin kafanızı karıştırıyorlar. El ele tutup gelin, yavrum yeter ben rahatsızım dön gel. Bak burada 21 aile evladına kavuştu hiçbir şeyde olmadı. Gelmeyen aileler gelsin, sesimize ses bize destek olsun. Neden gelmiyorsunuz çocuğunuz için, bütün anneler gelsin evlatları için destek versinler" dedi.

Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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