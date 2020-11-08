Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

08.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:21
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 433'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişi sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır evladının peşinde olduğunu söyledi.

Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini ifade eden Altıntaş, "Çocuğumuzdan haber alana kadar burada nöbet tutacağız. HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum. Onlar (HDP, PKK) Kürtlere ihanet ediyor, zulmediyorlar. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar." dedi.

Baba Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

3,5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Elhaman, "Çocuklarımızın ismi HDP il binasında çıkmış. Demek ki bunların Kandil ile bağlantısı var. Burada çocukları kandırıyor, PKK'ya teslim ediyorlar. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Burada çocuklarımızı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Elhaman oğluna seslenerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol. 19 arkadaşın gelip, teslim oldu. Sen de gel bizi sevindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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