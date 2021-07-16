Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde düzenlediği programlarla 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde düzenlediği programlarla 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde düzenlediği programlarla 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli programlar düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli programlar düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı programlar kapsamında, camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği ile bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okundu.

İl ve ilçelerde müftülerin başkanlığındaki heyetler, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederken, vatandaşların katılımıyla düzenlenen programlarda şehitlerin ruhlarına ithafen dua edildi.

Bu arada müftülüklerce hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan programlar gerçekleştirildi.

Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla, toplumun tüm kesimlerine yönelik, "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" ile çeşitli konu başlıkları altında yüz yüze ve çevrim içi konferanslar yapılırken, yaz Kur'an kurslarında pandemi şartları dikkate alınarak çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

Şehitler için hatimler okundu, dualar edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Beştepe Millet Camii'nde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Programı düzenlenirken, Diyanet TV ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanan programda, şehitlerin ruhları için Kur'an okundu.

Şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu da şehitler ve şehitlikle ilgili eserler seslendirirken, okunan hatimlerin duasını Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan yaptı.

Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00: 13'te Türkiye genelindeki camilerin tamamında eş zamanlı olarak okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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