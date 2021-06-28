Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, İzmir'de "Vekaletle Kurban Organizasyonu" tanıtımına katıldı
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, İzmir'de "Vekaletle Kurban Organizasyonu" tanıtımına katıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, İzmir'de 'Vekaletle Kurban Organizasyonu' tanıtımına katıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İzmir'de, "Vekaletle Kurban Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İzmir'de, "Vekaletle Kurban Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

Burhan İşliyen, Bilal Saygılı Camisi'ndeki konferans salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, geçen sene Kurban Bayramı'nda vekaletle 149 ülkede 557 bin kurban kestiklerini, bu yıl da bağışların geçen senenin biraz üzerinde devam ettiğini söyledi.

İşliyen, camiler ve Kuran kurslarının altyapıları ve temizliği için Türkiye Belediyeler Birliği ile bir protokol imzalama aşamasına geldiklerini de kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Zekat Müdürlüğü de kurduklarını belirten İşliyen, "Binlerce öğrenciyi okutmaya devam ediyoruz. Bu öğrencileri kurban bağışlarından, zekat bağışlarından, cami önünde toplanan yardımlarla okutuyoruz. Dünyanın her tarafına yayılan bir iyilik dalgası olarak ulaşmaya devam ediyor. Kurban çalışmasını, halkımıza vakıf faaliyetlerimizi anlatma fırsatı olarak görün." dedi.

İşliyen, toplumu manevi olarak ayakta tutmak için gece gündüz çalışmaları gerektiğini kaydederek, "Siyaset, ticaret, sendikal hayat bizi ilgilendirmez. Biz İslam'a ait olmayı en büyük izzet ve şeref bilerek, hem kendimizi hem toplumu manevi dinamikleriyle ayakta tutmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Salih Sezik, Yaz Kuran kurslarına ve Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesimine çok önem verdiklerini, geçen senekinin üzerinde bağış almayı istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya ilçe müftüleri ile cami görevlileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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