Diva'dan dikkat çeken açıklama: Sonum Zeki Müren gibi oluyordu
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı 'Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölümü önceki akşam canlı yayınlandı. Konuşurken dili dolanan Ersoy'un ekrana alkollü çıktığı iddia edildi.
Diva iddialara yayın sırasında "Ağzıma bir şey koymadım. Olsa söylerim" sözleriyle cevap verdi. Bülent Ersoy makyaj odası ile stüdyo arasında 15 dakika yürümek zorunda kaldığı için yorulduğunu ifade etti. Dün Posta'ya konuşan Bülent Ersoy "O kadar uzun bir yol yürüttüler ki. Ben kalp hastasıyım dayanamadım. Az kaldı sonum Zeki Müren gibi oluyordu. Yaşamam mucize" dedi. NOT: Zeki Müren 1996'da doktorların itirazlarına rağmen TRT'de çıktığı yayında hayatını kaybetmişti.
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