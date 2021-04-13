DİSKİ, kayıt dışı kullanımların önüne geçiyor
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DİSKİ, kayıt dışı kullanımların önüne geçiyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
DİSKİ, kayıt dışı kullanımların önüne geçiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı kırsal mahallelerde kayıt dışı kullanımların önüne geçmek amacıyla sondaj çıkışlarına ana sayaç takıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı kırsal mahallelerde kayıt dışı kullanımların önüne geçmek amacıyla sondaj çıkışlarına ana sayaç takıyor.

Kayıp ve kaçağı önlemek için kırsal mahallerde sondaj çıkışına ana sayaç takma işlemi gerçekleştiren DİSKİ, hayata geçirdiği yeni sistemle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların su sorunu yaşamasının da önüne geçecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bağlar ilçesi Ağaçgeçit ve Batıçanakçı mahallelerinde takılan ana sayaç çalışmasını denetledi.

Tutşi, çalışmalar kapsamında 110 kırsal mahalleye ana sayaç takma işi yapılacağını söyledi.

Çalışmalarla kayıp ve kaçak su tüketiminin engelleneceğini aktaran Tutşi, bu sayede su israfının ve vatandaş mağduriyetlerinin önleneceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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