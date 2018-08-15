Dışişleri Bakanlığından Hindistan ve Kabil'de Meydana Gelen Olaylarla İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketi ve Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu, Hindistan'da Muson mevsiminin etkisiyle meydana gelen sellerin çok sayıda can kaybına yol açtığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kabil'deki terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, Hindistan Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA