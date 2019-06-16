Dışişleri Bakanlığı'ndan Kenya Hükümeti'ne başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran 2019 tarihinde Kenya'nın Wajir Eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 8 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kenya'nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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