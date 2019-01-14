Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Terör örgütleriyle Kürtleri bir tutarak bir yere varamayız"

"Bir daha Türkiye'de darbe olmasın, terör tehditlerine karşı tedbirler aldık"

" 'Suriye'de tek taraflı müdahaleye karşıyız' diyorsunuz. Gelin beraber mücadele edelim"

"DEAŞ'a karşı olduğunuzu söylüyorsunuz ama diğer terör örgütlerine karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz"

"Biz Kürlerin düşmanı değiliz, tarih boyunca Kürtleri en çok savunan ülke ve millet biz olmuşuzdur"

"İdlib bir terör bölgesi olduysa bunun sorumlusu rejimdir"

Kaynak: İHA