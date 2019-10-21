Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "35 saat kaldı.
21.10.2019 09:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "35 saat kaldı. 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyona yeniden başlayacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "35 saat kaldı. 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyona yeniden başlayacağız" dedi. - İSTANBUL
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