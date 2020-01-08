Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmen lider Salihi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmen lider Salihi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldi.

08.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmen lider Salihi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldi.

Salihi ile İstanbul'daki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Türkmen lider ile bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tırmanan gerginliği ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Irak'ın bütünlüğünün teminatı olan Türkmen kardeşlerimizin durumunu görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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