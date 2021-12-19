Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Pakistan'da bir araya geldi - Haberler
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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Pakistan'da bir araya geldi

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Pakistan'da bir araya geldi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Pakistan'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Pakistan'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğum İslamabad'da can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov ile Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık. Bölgemizdeki normalleşmenin her aşamasında birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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