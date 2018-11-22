Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suud Bakanın İddialarına Yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'nin tüm delilleri paylaşmadığı iddialarına ilişkin, "Suudi Başsavcı İstanbul'a geldiğinde İstanbul Başsavcımız elde edilen tüm bilgi ve belgeleri Suud muhatabıyla paylaştı ancak Suudi Arabistan'dan hiçbir açıklama yapılmadı, hiçbir bilgi verilmedi. Yapılan açıklama doğru bir açıklama değildir" dedi.

Türkiye-AB Yüksel Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bu süreçte bazı Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarlar uğruna durumu kapatma eğilimine gittiklerini vurguladı. Henüz cevabı verilmemiş sorular olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Önceden planlanmış bu cinayetin her boyutunun, gerçek sorumlularının ve kimin talimat verdiğinin ortaya çıkması gerekiyor. Biz kendi soruşturmamızı büyük bir titizlikle ve şeffaf bir biçimde yaptık. Elde ettiğimiz bilgileri ve delilleri isteyen herkesin görmesini sağladık. Çünkü bu bir cinayettir ve adaletin yerini bulması gerekiyor. Bu süreci uluslararası toplumun işbirliği ile yürütmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Suudi başsavcı hiçbir bilgi paylaşmadı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Türkiye'nin bazı delilleri kendileriyle paylaşmadığı iddiasının sorulması üzerine Çavuşoğlu, cinayetin Türkiye'de işlenmiş olmasından dolayı soruşturmada Türk kanunlarının geçerli olması gerektiğinin altını çizdi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da tutuklanan kişilerin Türkiye'de de yargılanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, bu konuda Suudi Arabistan'dan işbirliği beklediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'dan cinayetin işlendiği günden beri çelişkili açıklamalar geldi. Daha sonradan cinayetin kabullenilmesi. Başsavcının yaptığı açıklamayı ileri bir adım olarak görüyoruz ancak tatmin edici değil. Biz Suudi Arabistan'ın tüm işbirliklerine açık olduk ancak işbirliği sadece bizden tüm bilgileri almak değildir. Suudi Başsavcı İstanbul'a geldiğinde İstanbul Başsavcımız elde edilen tüm bilgi ve belgeleri Suud muhatabıyla paylaştı ancak Suudi Arabistan'dan hiçbir açıklama yapılmadı, hiçbir bilgi verilmedi. Yapılan açıklama doğru bir açıklama değildir" dedi.

Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de Suudi Arabistan başta olmak üzere herkesle işbirliği yapabileceklerini ve bu süreci uluslararası kuruluşlarla yürütme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Mogherini: "Hesap verilmeli"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini de, Kaşıkçı cinayetinde tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını beklediklerini dile getirerek, "Hesap verilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap vermelidir. Biz en baştan itibaren idam cezasına karşıyız, kendi uygulamalarımız, kendi ilkelerimiz konusunda bir soruşturma yapılması gerekiyor. Uluslararası ortaklarımız ve Türkiye ile birlikte bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.

AİHM'in eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin de Mogherini, "Türkiye'nin mahkemenin kararını takip etmesi gerekmektedir. İnsan hakları açısından bu önemli bir duruştur. Mahkeme tarafından verilen kararın geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz. AB ileriye dönük somut adımların atılmasını beklemektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA