Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde... - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde...

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı,

AB Başkanlığı'nın IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığı Temel Haklar Alt Alanı 2019 yılı programlaması kapsamında yer alan "Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi" projesinin açılış konferansı 23 Eylül 2021...

AB Başkanlığı'nın IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığı Temel Haklar Alt Alanı 2019 yılı programlaması kapsamında yer alan "Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi" projesinin açılış konferansı 23 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Karaca, Danıştay Başkanı Sayın Zeki Yiğit ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da bir konuşma yapmıştır.

Sözkonusu proje ile Anayasa Mahkemesinin insan hakları alanında verdiği kararların daha etkili uygulanması ile Anayasa Mahkemesi içtihadı ve bireysel başvuru mekanizması konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Açılış konuşmasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı projenin önemine vurgu yapmış ve projenin sonuçlarının önümüzdeki dönemde yargı sistemine yapacağı katkıların altını çizmiştir.

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